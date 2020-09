Stand: 28.09.2020 13:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Spaziergänger entdeckt Cannabis-Plantage

Eine unerwartete Entdeckung hat am Sonntag ein Spaziergänger in der Koldinger Masch (Region Hannover) gemacht. In einem abgelegenen Bereich südlich der Bundesstraße 443 stieß der 44-Jährige laut Polizei auf insgesamt 27 Hanfpflanzen, die in voller Blüte standen. Die illegale Plantage sei mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen und eines Landwirts beseitigt worden, so ein Polizeisprecher. Die Plantage habe sich in einem unwegsamen Gelände befunden. Die Beamten hätten vor Ort zudem Werkzeug sowie Dünge- und Pflanzenschutzmittel gefunden. Unklar ist laut Polizei, wer die Plantage angelegt hat. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln gegen Unbekannt ein.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.09.2020 | 13:30 Uhr