Spaß, Musik, buntes Treiben: Maschseefest in Hannover eröffnet Stand: 26.07.2023 19:25 Uhr In Hannover ist am Mittwoch das Maschseefest 2023 gestartet. 19 Tage bietet Deutschlands größtes Seefest internationale Gastronomie, Konzerte und Familienprogramm. Hier die wichtigsten Informationen.

Bei wolkenverhangenem, aber trockenem Wetter gaben Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Veranstalter Hans Christian Nolte, begleitet von Akrobaten, Stelzenläufern und Musikern, um 18 Uhr offiziell den Startschuss für das 36. Maschseefest. "Wir sind stolz, dass es endlich losgeht. Das Maschseefest ist aus dem Eventkalender der Hannoveranerinnen und Hannoveraner und auch aus dem Kalender der internationalen Gäste nicht mehr wegzudenken", sagte Onay. Bis zum 13. August wird das Ufer rund um den Stadtsee täglich zu einer Partymeile. Erwartet werden in diesem Jahr erneut rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher.

Maschseefest 2023: Das sind die Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 14 bis 1 Uhr

Freitag und Samstag: 14 bis 2 Uhr

Sonntag: 11 bis 1 Uhr

Eine kulinarische Weltreise

Ein Highlight auf dem Maschseefest ist das kulinarische Angebot. Auf rund 2.000 Quadratmetern gibt es internationale Gastronomie, von orientalisch über mexikanisch, asiatisch und skandinavisch bis zu hanseatisch. Viele Speisen werden "auf die Hand" verkauft, Biergärten, Restaurants und Lounges bieten aber auch mehr als 4.000 Sitzplätze. Die Veranstalter raten, Tische für größere Gruppen bei den jeweiligen Gastronomiebetrieben vorab zu reservieren. Um den Müll zu reduzieren, geben Standbetreiber überwiegend plastikfreies Geschirr aus, in den Restaurants und Biergärten werden ausschließlich Gläser, Geschirr und Bestecke verwendet, die vor Ort gespült werden. Im Vergleich zum Vorjahr müssen die Gäste laut Veranstalter Hans-Christian Nolte mit etwas höheren Preisen rechnen.

Zahlreiche Locations rund um den See

Wie in den vergangenen Jahren erstreckt sich das Fest um den gesamten Maschsee. Am Nordufer findet sich die höchste Gastronomie-Dichte sowie die Maschseebühne mit Musikprogramm. Das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bietet mit dem "Hygge-Dorf" und der "Hamborger Veermaster" ein breites gastronomisches Angebot. Street Food und Konzerte gibt es an der Löwenbastion und am Südufer. An der Maschseequelle erwartet Besucherinnen und Besucher Südseestimmung mit spanischer Musik und Spezialitäten. Einen Lageplan mit den Locations finden Gäste auf der Website des Maschseefests. Fahrräder, Autos und andere Fortbewegungsmittel sind auf dem Gelände nicht erlaubt. Für alle, denen die Wege zu Fuß zu weit sind, gibt es die Maschseeflotte: Die Schiffe der Üstra bringen die Besucherinnen und Besucher bequem von Bühne zu Bühne.

Konzerte, Kinderwiese, Entenrennen: Das steht auf dem Programm

Nach Angaben der Veranstalter finden 2023 mehr Konzerte und Bühnenshows statt als je zuvor. Das musikalische Programm reicht von Jungstars über Cover-Bands, Shanty-Chöre und irische Abende bis hin zu Disco-Beats. Familien finden auf der großen Kinderwiese vor der Heinz von Heiden Arena in diesem Jahr erstmals an allen 18 vollen Tagen Angebote zum Klettern, Basteln, Toben und Kinderschminken. Am 12. August schwimmen beim Entenrennen des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers (NKR) wieder bis zu 5.000 Quietscheenten für den guten Zweck über den Maschsee. Das Fackelschwimmen dagegen fällt wegen großer Pflanzenteppiche in diesem Jahr aus.

Weitere Informationen 5 Min Die Urlaubsmacher: Als Bedienung auf dem Maschseefest Sie sorgen dafür, dass die Laune steigt und die Kehlen nicht austrocknen - die Servicekräfte vom Maschseefest. (06.08.2022) 5 Min

Maschseefest 2023: So kommen Sie hin

Für die Anreise zum Maschseefest empfiehlt der Veranstalter, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Zwischen der Haltestelle Kröpcke und dem Strandbad pendelt die Sonderbuslinie 267 der Üstra mit mehreren Stopps an der Uferpromenade. Auch hier gilt auch das 49-Euro-Ticket. Auch die Ringlinie 100/200 sowie die Linie 800 bedienen die Maschsee-Haltestellen. Der Fahrdienst Moia bietet ebenfalls extra Haltepunkte rund um den Maschsee an, die in der App einsehbar sind. Für die Anreise mit dem Rad gibt es entlang des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers einen fest installierten Radweg für die Anreise mit dem Fahrrad. Wer mit dem Auto kommt, kann die kostenlose Nunav-App nutzen, um Staus zu umgehen. Als zusätzlicher Parkplatz steht der Schützenplatz zur Verfügung, die Tagesgebühr beträgt fünf Euro.

Straßen werden zeitweise gesperrt

Auch in diesem Jahr wird der Bereich zwischen Maschsee und Hildesheimer Straße wieder teilweise für Autos gesperrt, um Lärm und Abgase durch Parksuchverkehr zu vermeiden - hier kommt man nur mit Durchfahrtsschein weiter. Die Sperrung gilt mittwochs, donnerstags und freitags von 19 Uhr bis 22 Uhr sowie samstags von 18 bis 22 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 26.07.2023 | 19:30 Uhr