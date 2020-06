Stand: 18.06.2020 05:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sparpläne: TUI-Aufsichtsrat trifft sich heute

Zwar starten heute wieder die ersten Ferienflieger von Hannover nach Mallorca - doch eines ist trotz des langsam anlaufenden Geschäfts in der Corona-Krise Fakt: Der Reisekonzern TUI mit Hauptsitz in Hannover steckt tief in der Krise. Darum trifft sich am Nachmittag der Aufsichtsrat und beschäftigt sich mit den Sparplänen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Unter anderem geht es für die Mitarbeiter der Fluggesellschaft und TUI-Tochter TUIFly um viel: Der Konzern plant, etwa die Hälfte der 2.000 Jobs in Deutschland zu streichen.

Videos 01:28 NDR Info Althusmann lädt TUI-Fly-Vertreter zum Gespräch NDR Info Wegen der Corona-Pandemie plant der TUI-Konzern einen Abbau der Stellen und der Flotte. Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann will vermitteln, um Arbeitsplätze zu sichern. Video (01:28 min)

Corona und zu viele Flugzeuge

Doch nicht nur das: Die Flugzeugflotte soll von 39 auf 17 Maschinen reduziert werden, einige Standorte gar ganz schließen. Der Hauptsitz Hannover soll erhalten bleiben, allerdings mit deutlich weniger Mitarbeitern als bisher. Gründe für das massive Sparprogramm sind nach Unternehmensangaben nicht nur die Einbrüche durch die Corona-Krise, sondern auch Überkapazitäten am Markt: Es gebe zu viele Flugzeuge, heißt es.

Arbeitnehmervertreter: drastische Eingriffe

Endgültig beschlossen sind die Pläne allerdings noch nicht. Die Arbeitnehmer-Vertreter im Aufsichtsrat halten die Eingriffe für zu drastisch - auch vor dem Hintergrund, dass der TUI-Konzern einen staatlichen Kredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro erhalten hat.

Protest am Nachmittag

Deshalb wollen sie am Nachmittag demonstrieren. Sollte der Aufsichtsrat dem Sparprogramm zustimmen, beginnen auf dieser Basis die Gespräche zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Bis ein endgültiges Ergebnis vorliegt, könnten Monate vergehen.

