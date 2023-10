Spargellauf Burgdorf: Acht Verletzte bei Hornissen-Angriff Stand: 02.10.2023 10:44 Uhr Hornissen haben am Samstagnachmittag in Burgdorf (Region Hannover) Teilnehmende eines Volkslaufes attackiert und gestochen. Acht Menschen wurden laut Feuerwehr verletzt, vier von ihnen schwer.

Aufgrund von allergischen Reaktionen wurden sie von einem Notarzt behandelt, so der Burgdorfer Ortsbrandmeister Florian Bethmann. Ein hinzugezogener Insektenexperte habe bestätigt, dass es sich um Hornissen handelte. Der im Rahmen des Burgdorfer Oktobermarkts stattfindende Volkslauf wurde daraufhin abgebrochen.

Nach Hornissen-Angriff: "Massenanfall von Verletzten" ausgelöst

Aufgrund der Alarmierung eines "Massenanfalls von Verletzten" eilten zahlreiche Rettungskräfte in die Burgdorfer Innenstadt. Laut einer Feuerwehrsprecherin waren neben einem Rettungshubschrauber bis zu 20 Fahrzeuge im Einsatz, darunter zwei Notarzt-, fünf Rettungs- und ein Großraumrettungswagen. Die Verletzten wurden versorgt, die vier Schwerverletzten ins Krankenhaus gebracht.

Hornissen durch vorbeiziehende Läufer gereizt

Zum Hornissen-Angriff kam es demnach am Nachmittag gegen 15 Uhr während des sogenannten Spargellaufs im Burgdorfer Stadtpark. Eine Gruppe Läufer sei plötzlich von den Insekten aus einem Nest in einem Baum an der Laufstrecke attackiert worden. Bethmann geht davon aus, dass die Tiere durch von den Läufern hervorgerufene Bodenvibrationen gereizt wurden und sie deshalb zum Angriff übergingen. Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab. Der Ort sei eher abgelegen im Stadtpark, sagte Bethmann. Die Hornissen hätten sich zeitnah wieder beruhigt.

