Stand: 29.06.2022 16:46 Uhr Spaghetti-Gottesdienste in Rinteln sollen den Tafeln helfen

In Rinteln lädt die Kirche zum "Spaghetti-Gottesdienst" ein. Um die Tafeln in Rinteln langfristig zu unterstützen, sammelt die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai in ihren Gottesdiensten Lebensmittel. Unter dem Motto "Mit Spaghetti in die Kirche" werben die Verantwortlichen dafür, dass Gemeindemitglieder haltbare Dinge wie Nudeln und Konserven spenden, die dann an die Tafeln weitergeleitet werden. Die Situation dort sei so angespannt wie nie, hieß es von den Tafeln in Rinteln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.06.2022 | 15:00 Uhr