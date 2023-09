Stand: 04.09.2023 15:38 Uhr Spätsommer-Wetter: Einige Freibäder verlängern die Saison

Einige Freibäder verlängern wegen des schönen Spätsommer-Wetters ihre Saison. Das Freibad Westercelle etwa hängt noch eine Woche dran: Bis zum 17. September bleibt es geöffnet. Das Ricklinger Bad in Hannover verlängert sogar bis zum 30. September. Das Lister Bad in Hannover und die Jo-Wiese in Hildesheim haben noch bis kommenden Sonntag (10. September) geöffnet. Hier hofft man, dass durch das spätsommerliche Wetter nochmal viele Besucher kommen. Denn: Die Saison bisher war durchwachsen, sagte der Betreiber der Jo-Wiese, Matthias Mehler. In die städtischen Freibäder in Hannover sind diesen Sommer etwa 25 Prozent weniger Besucher gekommen als im vergangenen Jahr, sagte Stadtsprecher Udo Möller. Allerdings war das letzte Jahr auch ein sehr starkes. Auch Die Stadt Hannover ist somit insgesamt noch ganz zufrieden.

