Stand: 10.07.2023 11:17 Uhr Sozialverband fordert "gelben Parkausweis" für Niedersachsen

Der Landesverband des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) hat für Niedersachsen einen gelben Parkausweis für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gefordert. Damit würden auch Menschen berücksichtigt, die sich maximal 100 Meter weit fortbewegen könnten. "Häufig sind Parkplätze so weit von der ärztlichen Praxis entfernt, dass die Betroffenen nicht eigenständig hinlaufen können", sagte der Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt am Montag. "Das kann sogar dazu führen, dass sie in ihrem Recht auf freie Wahl der Ärztin oder des Arztes eingeschränkt werden und sich letztlich eine neue Praxis suchen müssen". Bisher gebe es bundesweit gültige blaue und orange Parkausweise, die jedoch mit sehr hohen Auflagen verbunden seien, so Sackarendt. So bekommen körperlich eingeschränkte Menschen nur einen blauen Parkausweis, der auch zum Parken auf Schwerbehindertenplätzen berechtigt, wenn sie einen Schwerbehindertenausweis mit dem Hinweis auf eine außergewöhnliche Gehbehinderung oder Blindheit besitzen. Den gelben Parkausweis gibt es den Angaben nach bislang nur in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz.

