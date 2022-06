Sonnig und meist trocken: So wird Pfingsten in Niedersachsen Stand: 03.06.2022 11:55 Uhr Die Niedersachsen können ihr Pfingstwochenende für Ausflüge und Aktivitäten an der frischen Lust nutzen. Das Wetter wird meist sonnig, die Temperaturen warm.

Das Pfingstwochenende startet am Freitagnachmittag sonnig und trocken - nur an der Küste gibt es ab und zu Wolken am Himmel. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen mit Tageshöchstwerten um 17 Grad Celsius in Ostfriesland und bis zu 24 Grad in Südniedersachsen bei schwachem Wind. Der Sonnabend beginnt in Südniedersachsen mit Wolken - auch leichte Schauer sind möglich, ansonsten soll es laut DWD trocken bleiben. Die Temperaturen bleiben ähnlich wie am Vortag: Auf den Inseln ist es mit 15 Grad kühler als im Landesinneren.

Sonntag und Montag bleiben trocken und warm - zumindest meist

Auch am Pfingstsonntag erwarten die Meteorologen viel Sonne, nachmittags ziehen im Südwesten allerdings Wolken auf - dort gibt es teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen um 20 Grad auf den Inseln, an der Küste und im Binnenland zwischen 23 und 26 Grad. In der Nacht zum Montag kommt es zu Schauern und Gewittern. Auch für den Pfingstmontag rechnen die DWD-Experten am Morgen mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Diese lösen sich im Laufe des Vormittags auf. Der Pfingstmontag bleibt anschließend freundlich und meist trocken mit Temperaturen über 20 Grad.

