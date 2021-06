Sonnenfinsternis: Planetarien laden zum "Eclipse Watching" Stand: 09.06.2021 19:05 Uhr Am Donnerstag können Menschen am Himmel über Niedersachsen zum ersten Mal seit sechs Jahren eine partielle Sonnenfinsternis beobachten.

Mit bloßem Auge soll man sich das Spektakel allerdings nicht ansehen, warnen Experten. Auch beim Blick durch Teleskope sei ein spezieller Sonnenfilter ein Muss. Das Himmelsschaupiel vollzieht sich je nach Standort zwischen 11.15 bis 13.30 Uhr. "In Niedersachsen haben wir nur eine teilweise Bedeckung der Sonne", sagte Thorsten Ratzka, Leiter des Planetariums Osnabrück. Je nördlicher man sich befinde, desto mehr werde der Mond die Sonne verdecken. In Osnabrück seien es 16 Prozent, die von der Sonne verdeckt werden. Die Planetarien Osnabrück und Göttingen bieten Live-Teleskopaufnahmen der Sonne von 11.30 bis 13.30 Uhr mit Interviews und Kurzvorträgen an.

Rund 20 Prozent der Sonne werden bedeckt

Das Planetarium Wolfsburg lädt zum kostenlosen "Eclipse Watching" ein und öffnet dafür zwischen 11 und 13 Uhr. Die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien streamt das Ereignis von 11.15 bis 13.15 Uhr live auf dem Youtube-Kanal der Stiftung Planetarium Berlin. Bei dem rund zwei Stunden dauernden Himmelsphänomen wird sich der Neumond im Norden zu rund 20 Prozent und im Süden zu rund sechs Prozent vor die Sonne schieben, wie die Vereinigung der Sternfreunde auf ihrer Homepage mitteilt.

