Stand: 07.03.2025 18:58 Uhr Solidarität mit der Ukraine: 300 Menschen demonstrieren in Hannover

Rund 300 Menschen haben am Freitag auf dem Opernplatz in Hannover für Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Zu der Kundgebung mit dem Motto "Wir lassen die Ukraine nicht alleine" hatten der hannoversche Stadtverband der Grünen und der Ukrainische Verein Niedersachsen aufgerufen. Man wolle zeigen, dass die Zivilgesellschaft an der Seite der Ukraine stehe, hieß es von den Initiatoren. Laut Polizei waren 500 bis 800 Teilnehmende von den Veranstaltern angemeldet worden. Spätestens nach dem Treffen von Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj sei klar, dass sich viel für die Ukraine und Europa verändert habe, sagte Mitorganisatorin Monica Manon Sanders (Grüne). Das Treffen habe sie genauso aufgewühlt, wie schon der Tag als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine losging.

