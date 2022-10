Solidarischer Herbst: Bundesweite Demo für mehr Umverteilung Stand: 22.10.2022 09:23 Uhr Angesichts von Energiekrise und Preissteigerungen hat ein breites Bündnis aus Sozialverbänden, Gewerkschaften und Umweltorganisationen für heute zu Demonstrationen in sechs Großstädten aufgerufen.

Unter dem Motto "Solidarisch durch die Krise. Echte Umverteilung jetzt!" soll ab 12 Uhr für mehr Zusammenhalt, soziale Gerechtigkeit und ein Ende der fossilen Abhängigkeit demonstriert werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Wohlfahrtsverband Der Paritätische und weitere Umwelt- und Sozialverbände unterstützen den Aufruf. Zur größten Kundgebung in Berlin haben die Organisatoren 20.000 Teilnehmende angemeldet. Auch in Hannover, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart und Dresden sind Kundgebungen angekündigt. Die Kundgebung in Hannover findet am Goseriedeplatz statt.

AUDIO: Energiekrise und mehr: Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover (20.10.2022) (3 Min) Energiekrise und mehr: Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover (20.10.2022) (3 Min)

Zielgerichtete Entlastungen, Übergewinnsteuer

Konkret fordert das Bündnis unter anderem zielgerichtete Entlastungen für besonders Bedürftige sowie einen naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energien. Zur Finanzierung sollten Übergewinne von Unternehmen in der Krise abgeschöpft, große Vermögen besteuert und die Schuldenbremse erneut ausgesetzt werden, so die Forderung.

"Demokratischer Protest"

Der Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, Andreas Audretsch, sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Großer Dank gebührt denen, die heute demokratischen Protest friedlich auf die Straßen bringen. In Zeiten, in denen Rechtsextreme und rechte Populisten versuchen, die Gesellschaft zu spalten ist zentral, dass alle demokratischen Kräfte gemeinsam dagegen halten."

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.10.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur Sozialpolitik Energiekrise