Stand: 24.05.2023 22:15 Uhr Soldaten kehren aus Erdbebengebiet in der Türkei zurück

Einsatzkräfte der Bundeswehr sind am Mittwoch aus dem Erdbebengebiet in der Türkei zurückgekehrt. Sie landeten am späten Abend auf dem Fliegerhorst Wunstorf (Region Hannover). Die rund 140 Soldatinnen und Soldaten waren zwei Monate im Erdbebengebiet im Einsatz, versorgten Verletzte und Erkrankte. Die Bundeswehr wollte ihnen eigenen Angaben zufolge mit einem Appell einen "herzlichen Empfang" bereiten. Anfang Februar waren bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien mehr als 50.000 Menschen gestorben.

