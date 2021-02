Stand: 25.02.2021 11:59 Uhr Soldaten kehren aus Corona-Hilfseinsatz zurück nach Wunstorf

Drei Wochen lang haben Bundeswehrsoldaten im Kampf gegen Corona in Portugal geholfen. Am Donnerstagnachmittag landen sie wieder auf dem Fliegerhorst in Wunstorf und werden dort unter anderem von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begrüßt. Die 26 Soldatinnen und Soldaten hatten in Portugal geholfen, schwer kranke Corona-Patienten zu versorgen. Außerdem brachten sie Beatmungs-, und Infusionsgeräte sowie Krankenhausbetten und weiteres medizinisches Material in das von der Pandemie besonders heimgesuchte Land. Bei der Abreise der Soldaten aus Wunstorf Anfang des Monats stand das Gesundheitssystem Portugals kurz vor dem Zusammenbruch. Nach einem harten Lockdown hat sich die Situation dort aber mittlerweile wieder entspannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.02.2021 | 13:30 Uhr