Stand: 27.12.2022 15:45 Uhr Software bremst Zulassungsstellen in der Region Hannover aus

Ein Softwareproblem hat die Kfz-Zulassungsstellen in der Region Hannover tagelang in ihrer Arbeit behindert. Alle Umlandkommunen seien betroffen gewesen, berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" und bezieht sich auf Informationen der Region. Autofahrende bangen laut dem Bericht um ihre Prämien für den Kauf von Elektroautos. Den höheren Förderbetrag gebe es nur, wenn die E-Autos noch dieses Jahr zugelassen werden. Inzwischen funktioniere das neue Programm, so die Region. Zudem werde geprüft, inwiefern die Fördermöglichkeit vor dem Hintergrund dieser Verzögerung offengehalten werden kann. Die Region rät betroffenen Autofahrenden, sich umgehend per E-Mail an TeamKfz@Region-Hannover.de zu wenden und anzugeben, zu welchem Zeitpunkt sie versucht haben, ihr Fahrzeug anzumelden. Das teilte eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.12.2022 | 06:30 Uhr