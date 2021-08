Stand: 31.08.2021 21:00 Uhr Softair-Schützen identifiziert? Polizei ermittelt gegen Duo

Nach Angriffen mit einer Softair-Pistole auf mehrere Menschen erhärtet sich der Verdacht gegen zwei Jugendliche. Gegen die Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren werde gezielt ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hildesheim mit. Bei dem 15-Jährigen sei eine Softair-Pistole sichergestellt worden, die als mutmaßliche Tatwaffe in Frage komme. Auch hätten sich weitere Opfer gemeldet, die von zwei Jugendlichen auf einem E-Scooter mit einer Softair-Pistole bedroht oder beschossen worden seien. Inzwischen ermittelt die Polizei den Angaben zufolge in 24 Fällen, unter anderem wegen Straftaten wie Bedrohung, Beleidigung sowie versuchter und vollendeter gefährlicher Körperverletzung.

