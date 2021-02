Stand: 05.02.2021 14:14 Uhr SoVD fordert Rechtsanspruch auf Inklusion für Kita-Kinder

Der Sozialverband Deutschland (SovD) fordert Nachbesserungen beim neuen Niedersächsischen Kita-Gesetz. Der Entwurf der Landesregierung lasse die Inklusion kleiner Kinder völlig unberücksichtigt, kritisierte am Freitag der Vorsitzende des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen, Bernhard Sackarendt. Seit 2009 gelte in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention, die auch Kindern ein Recht auf Inklusion und Teilhabe von Anfang an garantiere. "Es kann nicht sein, dass die Landesregierung im Jahr 2020 ein Gesetz vorlegt, dass Kinder mit Behinderung und ihre Rechte vollkommen außen vorlässt", sagte Sackarendt. Es sei wissenschaftlich belegt, dass Kinder mit und ohne Behinderung so früh wie möglich gemeinsam betreut werden und zusammen lernen sollten. Der Rechtsanspruch auf Inklusion in Kitas müsse gesetzlich verankert werden.

