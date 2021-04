So soll die digitale Industriemesse in Hannover laufen Stand: 08.04.2021 14:01 Uhr Aufgrund der Corona-Pandemie soll die Industriemesse in diesem Jahr digital abgehalten werden. Im vergangenen Jahr war sie ausgefallen.

Künstliche Intelligenz, Robotik, Industrie 4.0, C02-neutrale Produktion und E-Mobilität gehören dieses Mal zu den Schwerpunkten. Dies teilte der Vorstandschef der Deutschen Messe, Jochen Köckler, am Donnerstag mit. Vom 12. bis 16. April präsentieren demnach mehr als 1.800 Aussteller ihre Ideen.

Videos 3 Min Deutsche Messe in Hannover: Neustart oder Absturz? Die Messe rechnet sich nicht mehr. Nun sollen Stellen abgebaut werden: Von 750 festen Arbeitsplätzen fallen 280 weg. (13.11.2020) 3 Min

Messechef hofft auf "viele Zehntausend Besucher"

600 der Firmen stammen aus Deutschland, etwa 500 sind zum ersten Mal dabei. Auf der Messe sollen in Livestreams und Videos rund 7.000 Produkte und knapp 400 Forschungs- und Entwicklungsprojekte vorgestellt werden. Persönlicher Austausch soll über Chats und Videokonferenzen möglich sein. Köckler erwartet nach eigenen Angaben "viele Zehntausend Besucher, hoffentlich 100.000".

Hybrid-Messe im kommenden Jahr?

Gastland ist in diesem Jahr Indonesien. Präsident Joko Widodo, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) sollen im Rahmen der Messe zu Wort kommen. Als Branchenvertreter werden unter anderem VW-Chef Herbert Diess, der neue Siemens-Chef Roland Busch, BDI-Präsident Siegfried Russwurm und IT-Sicherheitsexperte Eugene Kaspersky sprechen. Die Zukunft der Industriemesse stellt Köckler sich als Hybridveranstaltung vor. "Ich hoffe sehr, dass wir uns in genau einem Jahr hier in Hannover treffen", sagte Köckler. Seine Vorstellung: Ein Nebeneinander von vollem Messegelände und digitale Formaten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.04.2021 | 13:30 Uhr