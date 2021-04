Stand: 29.04.2021 10:24 Uhr Singlebörsen: Liebesschwindler haben es auf Geld abgesehen

Die Polizei im Landkreis Hildesheim warnt vor einer modernen Form des Heiratsschwindels, mit der Betrüger ihre Opfer um hohe Geldsummen bringen wollen. Gerade sei ein sogenannter Love- oder Romance-Scamming-Fall angezeigt worden, bei dem eine Frau aus dem Landkreis Hildesheim viel Geld verloren habe, so ein Sprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sie Anfang 2020 in einer Online-Singlebörse einen Mann aus dem europäischen Ausland kennengelernt und regelmäßig mit ihm geschrieben. Nach einigen Wochen erzählte er von einer finanziellen Notsituation und bat sie um Geld. Danach habe er von immer neuen Notfällen berichtet. Die Frau habe nicht nur mit ihm, sondern auch mit angeblichen Bankmitarbeitern kommuniziert - und letztendlich immer weiteres Geld überwiesen, so die Polizei. Sie warnt davor, Internet-Bekanntschaften Geld zu überweisen - auch wenn ein tragischer Notfall behauptet wird.

