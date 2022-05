Stand: 24.05.2022 08:42 Uhr Sind weitere Häuser in Hannover-Ahlem einsturzgefährdet?

In Hannover informieren Experten heute über den weiteren Umgang mit den instabilen Stollen im Stadtteil Ahlem. Mehrere Mieterinnen und Mieter mussten bereits kurzfristig ihre Wohnungen verlassen, da ihre Häuser auf einem einsturzgefährdeten Bereich stehen. Fachleute haben in den vergangenen Wochen Daten der Gutachter zusammengetragen. Bislang wurde nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Häuser geräumt werden müssen. Grundsätzlich sollen die Stollen verfüllt werden, das wird aber Jahre dauern. Anwohnerinnen und Anwohner werden heute ab 18.30 Uhr in der Grundschule in der Steinbreite informiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.05.2022 | 09:30 Uhr