Silvester in Niedersachsen: Mehrere Verletzte und Übergriffe Stand: 01.01.2023 09:44 Uhr Mit viel privatem Feuerwerk haben die Menschen in Niedersachsen das neue Jahr 2023 begrüßt. Meist blieb es friedlich - es gab aber auch mehrere Verletzte. Zudem wurden Einsatzkräfte attackiert.

In der Landeshauptstadt Hannover drängten sich in der Silvesternacht Tausende Menschen im Zentrum, um nach den Corona-bedingten Einschränkungen wieder mit Feuerwerk das neue Jahr zu begrüßen. Überwiegend blieb es dabei friedlich, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen vorläufig bilanzierte. Dennoch habe es Einsätze gegeben. Gegen mehrere Menschen wird wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Attacken mit Pyrotechnik, vier verletzte Feuerwehrleute

Mehrfach wurden demnach in Hannover Einsatzkräfte mit Pyrotechnik attackiert. In Garbsen (Region Hannover) hätten sich zwei Gruppen Jugendlicher gegenseitig beschossen. Als die Polizei dazu kam, seien diese attackiert worden, ehe die Täter flüchteten. Nach Mitternacht seien erneut in Garbsen Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Pyrotechnik beworfen worden. Vier Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Zu vereinzelten Übergriffen auf Einsatzkräfte kam es zudem in Laatzen, Kronsberg sowie auf der Lister Meile. Dort wurden Beamte auch mit Glasflaschen beworfen.

46-Jähriger schwer verletzt nach Böller-Detonation

Infolge einer Böller-Detonation in Hannover-Ronnenberg wurde ein Mann schwer verletzt und musste notoperiert werden. Laut Polizei hatte der 46-Jährige einen Böller in eine Metalleinsteckhülse gelegt und angezündet. Durch die Wucht der Explosion wurden Metallteile der Hülse herausgesprengt und trafen den Mann. Seine Ehefrau sowie der neun Jahre alte Sohn des Mannes wurden bei der Explosion nicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Feuerwerksraketen treffen Menschenmenge

In Hildesheim wurden mehrere Menschen durch Pyrotechnik leicht verletzt - darunter auch mindestens zwei Kinder. Unter anderem hatte ein Unbekannter gegen 0:30 Uhr Feuerwerksraketen in eine Menschengruppe auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgefeuert. Dabei wurde ein zwölfjähriges Kind am Bein verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zudem mussten die Einsatzkräften in Hildesheim wegen mehrerer, kleineren Bränden ausrücken.

Brände, Schlägereien, Ruhestörungen

Zu kleineren Bränden, Schlägereien und Ruhestörungen musste die Polizei unter anderem in Oldenburg, Osnabrück und Lüneburg ausrücken. In Bremerhaven mussten zwischenzeitlich 40 Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses wegen eines Brandes ihre Wohnungen verlassen. Zufrieden zeigte sich die Polizei in Braunschweig mit der Silvesternacht: Bis Mitternacht habe man nur sehr wenige Einsätze bewältigen müssen. Auch danach hätten die Beamten eine ruhige Nacht erlebt.

