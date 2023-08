Stand: 23.08.2023 09:34 Uhr Signalkrebse in Neustadt am Rübenberge bedrohen Biotop

In Neustadt am Rübenberge haben sich in einem Teich im Bereich des Baugebietes Auengärten verstärkt Signalkrebse angesiedelt. Nach Angaben der Stadt ist das eine eingewanderte Art aus Amerika, die heimische Biotope bedroht. Die Signalkrebse fressen auch Wasserpflanzen und den Laich von Fischen und Amphibien, so dass beispielsweise Frösche und Molche in ihrem Bestand gefährdet werden. Die Stadt will in Kooperation mit dem örtlichen Angelsportverein die Tiere fangen. Die Signalkrebse sollen dann möglichst gegessen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.08.2023 | 07:30 Uhr