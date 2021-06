Siebenjähriger wog nur noch 14 Kilo - Prozess gegen Mutter Stand: 14.06.2021 06:46 Uhr Eine 60 Jahre alte Frau aus Sarstedt soll ihrem eigenen Sohn kaum zu Essen gegeben und ihn gefährlich verletzt haben. Dafür steht sie ab heute vor dem Hildesheimer Landgericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau aus dem Landkreis Hildesheim vor, ihre Söhne regelrecht gequält zu haben. Laut Anklage soll sie ihrem damals sieben Jahre alten Sohn während der ersten Corona-Welle im vergangenen Jahr ausreichend Essen verweigert haben. Das kannte der Junge wohl schon und habe entsprechend früher bei Mitschülern um Essen gebeten. Doch von März bis Juni vergangenen Jahres konnte er wegen der Pandemie nicht in die Schule - und musste hungern, so der Vorwurf der Ermittler.

Mutter schlug mit Thermoskanne gegen den Kopf des Jungen

Der Fall kam nach Wiederbeginn des Unterrichts ans Licht, weil der Junge gleich am ersten Tag fehlte. Eine Lehrerin alarmierte die Behörden. Das Jugendamt fand das Kind versteckt in einem Schrank der heimischen Wohnung, der Junge wog zu dem Zeitpunkt noch knapp 14 Kilogramm. Die Polizei ermittelte daraufhin, dass die Mutter ihr Kind in dieser Zeit aus Ärger auch mit einer Thermoskanne mehrfach auf den Kopf geschlagen haben soll. Desweiteren kam heraus, dass auch ein älterer Sohn Anfang der 2000er-Jahre von seiner Mutter eingesperrt, geschlagen und verletzt worden war. Ein Urteil im Prozess gegen die Frau ist heute noch nicht zu erwarten.

