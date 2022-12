Stand: 22.12.2022 11:09 Uhr Sieben Verletzte nach Feuer in Langenhagen

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Langenhagen bei Hannover sind am Mittwochabend sieben Menschen leicht verletzt worden. Die 60 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung im ersten Stock habe sich an einer Hand verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Sechs weitere Menschen, deren Alter der Polizei zunächst nicht bekannt war, erlitten leichte Rauchvergiftungen. Alle Hausbewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unklar.

