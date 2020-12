Stand: 08.12.2020 15:27 Uhr Sieben Strafverfahren nach Verkehrskontrollen eingeleitet

Die Polizei hat bei Kontrollen im Kreis Hameln-Pyrmont sieben Strafverfahren eingeleitet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Gegen zwölf weitere Autofahrer wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Bei den Kontrollen in Hachmühlen sei es vor allem darum gegangen, ob die Fahrer unter Einfluss von Drogen und Alkohol stehen, so die Polizei. In zwei Fahrzeugen stellten die Beamten Drogen sicher. Insgesamt drei Fahrer hatten Drogen genommen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.12.2020 | 15:30 Uhr