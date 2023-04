Stand: 09.04.2023 10:22 Uhr Sieben Schwerverletzte bei Zusammenstoß in Auetal

In Auetal (Landkreis Schaumburg) sind bei einem Unfall mit mehreren Autos sieben Menschen schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr erlitt eine der Personen lebensgefährliche Verletzungen. Den Angaben zufolge waren zunächst zwei Autos frontal zusammengestoßen. Anschließend prallte ein drittes Auto seitlich in einen der Wagen. Ein Mensch wurde in einem Auto eingeklemmt und mit schwerem Gerät befreit, wie es hieß. Die Unfallursache war zunächst unklar. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ereignete sich die Kollision auf einer geraden Strecke. Beeinträchtigungen durch das Wetter habe es nicht gegeben, so der Sprecher.

