Stand: 18.01.2022 11:55 Uhr Sieben Kilometer Stau nach Lkw-Unfall auf A2 bei Hannover

Bei einem Unfall mit fünf Lastwagen und zwei Autos auf der Autobahn A2 bei Hannover sind am Dienstagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte der Fahrer eines Wagens am Kreuz Hannover-Buchholz einen weiteren Pkw übersehen und touchiert. In der Folge seien mehrere Sattelzüge im sich bildenden Stau aufgefahren. Durch das Unfallgeschehen waren zwei Fahrstreifen mehrere Stunden blockiert, der Verkehr in Richtung Dortmund konnte aber an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dennoch bildete sich nach Angaben der Verkehrszentrale in Hannover bis zum Mittag ein Stau von etwa sieben Kilometern Länge.

