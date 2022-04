Stand: 20.04.2022 08:27 Uhr Sibesse: Polizei warnt vor Betrug via Whatsapp

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugs-Masche über den Nachrichten-Dienst WhatsApp. Eine Frau aus Sibbesse im Kreis Hildesheim habe darüber eine Nachricht erhalten - angeblich von ihrer Tochter. Diese gab darin an, dass ihr Handy kaputt sei, sie deshalb eine neue Nummer habe und dringend Geld brauche. Auf Nachfrage hieß es, sie habe sich Stühle und ein Sofa gekauft. Die 61-Jährige überwies 4.000 Euro und rief dann ihre Tochter an, die aber von nichts wusste. Die Überweisung zu stornieren sei nicht mehr möglich gewesen, teilte die Polizei mit. Ähnliche Vorfälle gab es in Eschershausen im Kreis Holzminden und Hessisch Oldendorf im Kreis Hameln-Pyrmont.

