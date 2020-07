Stand: 29.07.2020 15:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Shisha-Bar ausgebrannt: 150.000 Euro Schaden

In der Innenstadt von Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ist in der Nacht zu Mittwoch eine Shisha-Bar ausgebrannt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehr als 120 Kräfte im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Sie konnten verhindern, dass sich das Feuer auf benachbarte Gebäude ausdehnte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar, Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

