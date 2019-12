Stand: 04.12.2019 18:16 Uhr

Sexueller Missbrauch: Haftstrafe für Ex-Trainer

Ein ehemaliger Fußballtrainer ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Der 52-Jährige, so das Landgericht Hannover, habe Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren sexuell missbraucht. Der Mann hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Taten gestanden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

"Medizinische Untersuchungen" in Hotelzimmer

Der Mann arbeitete als sogenannter Berufseinstiegsbegleiter an einer Gesamtschule in der Region Hannover und leitete dort eine Fußball-AG. Zudem war er als Vereinstrainer aktiv. Einige der Opfer hätten von einer Karriere als Fußballprofi geträumt, sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch. Der Angeklagte habe einen angeblichen Sportmanager erfunden und die Jungen so zu vermeintlich medizinischen Untersuchungen in ein Hotel gelockt. Dies sei aber nur ein Vorwand für sexuelle Handlungen an den Opfern gewesen.

Festnahme nach Hinweisen von Eltern

Laut Anklage passierten die Übergriffe außerdem in einer Gartenlaube und in der Umkleidekabine der Schule. Der Mann war nach Hinweisen von Eltern festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte für eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren und drei Monaten plädiert, die Verteidigung eine Haftdauer von nicht mehr als fünf Jahren gefordert.

Geständnis wirkt strafmildernd

Strafmildernd wirkte sich laut Gericht unter anderem die Tatsache aus, dass der Mann stark unter den Folgen seiner Tat leide. Er traue sich im Gefängnis nicht aus der Zelle, weil die anderen Häftlinge wüssten, was er getan habe. Seine Ehefrau und sein Sohn hätten sich von ihm losgesagt. Insbesondere habe sich aber das umfassende Geständnis des 52-Jährigen strafmildernd ausgewirkt. Dadurch habe er den Opfern eine Zeugenaussage vor Gericht erspart. Die missbrauchten Jungen seien traumatisiert. Einer werde sogar als Missbrauchsopfer in der Schule gemobbt.

