Sexuelle Belästigung: Mädchen überführen Täter mit Handyfoto

Ein 45 Jahre alter Mann soll am Samstagabend am Hauptbahnhof Hannover zwei zwölf Jahre alte Mädchen sexuell belästigt haben. Der Polizei zufolge umarmte er die beiden und versuchte, eine der beiden zu küssen. Die Mädchen hätten sich jedoch aus der Situation befreien und den Unbekannten aus sicherem Abstand mit ihren Smartphones fotografieren können. Anschließend sprachen sie eine Streife der Bundespolizei an und schilderten den Vorfall. Obwohl die Fahndung nach dem Täter zunächst erfolglos war, wurde er später identifiziert. Auf der Wache der Bundespolizeiinspektion Hannover erkannte ein Beamter den Beschuldigten auf den Fotos. Zwei Stunden zuvor hatte er den Angaben zufolge bereits Reisende im Hauptbahnhof belästigt und deshalb einen Platzverweis erhalten.

