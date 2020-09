Stand: 23.09.2020 10:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Serie von Autoaufbrüchen: Polizei sucht Zeugen

Nach einer Serie von Autoaufbrüchen hofft die Polizei in Hannover auf Hinweise von Zeugen. Seit August hat es nach Angaben der Ermittler 24 Taten gegeben. Dabei wurden Schlösser geknackt und Scheiben eingeschlagen und Wertsachen entwendet. Das alles habe sich vor allem in den Stadtteilen Limmer, Linden-Mitte und Linden-Nord und in der Calenberger Neustadt abgespielt. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 39 20 zu melden.

