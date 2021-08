Stand: 29.08.2021 11:43 Uhr Serengeti-Park: Unbekannte vergießen Säure in Kassenhäuschen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonnabend an den Kassen des Serengeti-Parks in Hodenhagen (Heidekreis) Säure vergossen. Nach Angaben der Polizei atmeten mehrere Mitarbeitende die Dämpfe ein und mussten medizinisch versorgt werden. Ein Betroffener wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Säureangriff war am Sonnabendmorgen bei der Öffnung des Parks bemerkt worden. Laut Polizei müssen sich die Unbekannten in der Nacht zuvor Zugang zu den Kassenhäuschen verschafft haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigten die Flächen, um eine weitere Gesundheitsgefährdung auszuschließen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Zu einem möglichen Motiv gab es zunächst keine Angaben.

