Sennheiser plant Abbau von rund 650 Stellen

Der Audio- und Mikrofonspezialist Sennheiser aus der Gemeinde Wedemark (Region Hannover) will bis Ende 2022 rund 650 Stellen streichen - rund 300 davon in Deutschland. Man erwarte für das laufende Geschäftsjahr einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Ertrag, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Ein Grund sei unter anderem die deutlich sinkende Nachfrage wegen der Corona-Pandemie.

Keine betriebsbedingten Kündigungen geplant

Der Stellenabbau soll den Angaben zufolge möglichst sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen. Mögliche Konzepte würden derzeit mit dem Betriebsrat beraten. Unter anderem sollen offene Stellen nicht nachbesetzt werden und den Mitarbeitern Altersteilzeit, Vorruhestand oder Abfindungen angeboten werden. Sennheiser beschäftigt weltweit rund 2.800 Mitarbeiter - die Hälfte davon in Deutschland.

