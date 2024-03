Stand: 25.03.2024 12:12 Uhr Seniorin aus Kanal gerettet - Lebensretter meldet sich

Der Passant, der am Freitag eine 88-jährige Frau aus dem Mittellandkanal in Garbsen (Region Hannover) gezogen hat, hat sich nun bei der Polizei gemeldet. Die Polizei hatte den Mann, der der Seniorin durch sein beherztes Eingreifen wohl das Leben gerettet hat, in den vergangenen Tagen gesucht. Allerdings möchte der Mann anonym bleiben. Nach Angaben der Polizei war die betagte Spaziergängerin durch einen Schwächeanfall ins Wasser gefallen. Zwei Frauen aus Altgarbsen beobachteten den Sturz und versuchten, die Dame aus dem Kanal zu retten. Als das misslang, baten sie den Angaben zufolge den Passanten um Hilfe. Er konnte die Seniorin aus dem Wasser ziehen und ging dann mit seinem Hund weiter. Die Ersthelferinnen alarmierten die Rettungskräfte, die 88-Jährige kam mit Unterkühlung ins Krankenhaus. Die schnelle Hilfe war wichtig: Im vergangenen Jahr ertranken in Niedersachsen nach Angaben der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mindestens 33 Menschen, elf davon in Flüssen und Kanälen.

