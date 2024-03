Stand: 06.03.2024 07:22 Uhr Vermisst in Hannover: Wer hat Seniorin Hildegard Z. gesehen?

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 96 Jahre alten Seniorin Hildegard Z. Sie war zuletzt am Nachmittag des 4. März in einem Seniorenheim im hannoverschen Stadtteil Badenstedt gesehen worden. Am Montagabend meldeten Mitarbeiter des Seniorenheims sie als vermisst. Die Polizei suchte unter anderem mit Spürhunden nach ihr. Bislang blieb die Suche erfolglos. Die Frau gilt als orientierungslos - die Polizei befürchtet, dass sie sich in Gefahr bringen könnte. Hildegard Z. ist 156 cm groß, hat kurze graue Haare, eine schlanke Figur und ist Brillenträgerin. Sie war mit einer Winterjacke und Winterschuhen bekleidet. Zuletzt wurde sie mit einem Rollator gesehen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer (0511) 109 - 3915 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

