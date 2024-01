Stand: 13.01.2024 13:22 Uhr Seit Oktober vermisst: Wer hat Peer Maurice M. gesehen?

Die Polizei sucht nach Peer Maurice M. aus Sehnde (Region Hannover). Der 25-Jährige wurde zuletzt am 8. Oktober 2023 in seiner Wohnung gesehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Hinweise auf eine Eigengefährdung hätten zu dem Zeitpunkt nicht vorgelegen. Das änderte sich laut Polizei aber. Daher könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich M. in einer "hilflosen Lage" befindet. Der 25-Jährige sei rund 1,70 Meter groß, habe eine kräftige Figur, blaue Augen und blonde Haare. Zuletzt hatte er laut Polizei einen Vollbart getragen. Die Beamten bitten Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten haben, sich bei der Polizei Lehrte unter Telefon (05132) 82 71 15 zu melden.

