Stand: 22.01.2025 13:50 Uhr Seit Dezember ausgebüxt: Elchkuh soll ins Wisentgehege ziehen

Eine ausgebüxte Elchkuh aus Brandenburg soll in das Wisentgehege in Springe (Region Hannover) einziehen - vorausgesetzt sie wird wieder eingefangen. Gerade einmal 17 Stunden sei sie im Wildpark Schorfheide gewesen, als sie sich kurz nach ihrem Einzug wieder davon gemacht habe, erzählt Leiterin Imke Heyter. Sie sei über einen Zaun gesprungen und verschwunden. Seit Mitte Dezember streift die Elchdame also durch den Nordosten Brandenburgs, hinterlässt hier und da mal eine kleine Spur. Selbst wenn die junge Elchkuh eingefangen werden kann - die Gefahr sei einfach zu groß, dass sie wieder ausbüxt, befürchtet der Brandenburger Wildpark. Deshalb soll Olga nach Niedersachsen ziehen - zu ihrem Vater ins Wisentgehege Springe. Möglicherweise sei sie dort ruhiger. Vor dem Einzug soll das Tier aber auf die Maul- und Klauenseuche getestet werden, so der Leiter des Wisentgeheges Jürgen Henning.

