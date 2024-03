Stand: 11.03.2024 18:21 Uhr Sehnde: Frau kommt in eigenem Brunnen ums Leben

In Sehnde in der Region Hannover ist eine Frau in ihrem eigenen Brunnen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei am Montag hatte der Ehemann die Rettungskräfte alarmiert, weil seine Frau im Garten verunglückt war. Die Feuerwehr konnte die 76-Jährige aber nur noch tot aus dem Brunnen bergen. Die Polizei war zwar vor Ort, geht nach eigenen Angaben aber von einem Unfall aus.

