Stand: 26.08.2022 19:50 Uhr Segelflugzeug stürzt im Landkreis Hildesheim auf Wohngebäude

Am späten Freitagnachmittag ist in der Ortschaft Lübbrechtsen in der Samtgemeinde Leinebergland (Landkreis Hildeseim) ein Segelflugzeug in ein Wohngebäude gestürzt. Laut einem Bericht der "Hildesheimer Allgemeinen Zeitung" kam der Pilot dabei ums Leben. Weitere Opfer soll es demnach nicht gegeben haben. Die Ursache für den Absturz war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Derzeit werde die Unfallstelle durch Polizei und Feuerwehr gesichert, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen sei informiert worden. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

