Stand: 02.07.2021 07:02 Uhr Seelze: Vorerst Entwarnung bei Blindgänger-Suche

Der Bau einer Grundschule in der Region Hannover kann vorerst weitergehen. Fachleute hatten das Grundstück in Seelze-Süd in den vergangenen Tagen nach möglichen Blindgängern und anderen Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht, aber keine Hinweise auf Sprengkörper gefunden. Die Stadt hatte zuvor mehr als 600 Verdachtspunkte ausgemacht. Tatsächlich fanden die Experten im Boden mehrere Metallteile, die auf Splitter von detonierten Fliegerbomben schließen lassen - aktive Sprengkörper fanden sie aber keine. Ab Montag prüfen die Fachleute eine weitere Brachfläche mit über 200 Verdachtspunkten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.07.2021 | 13:30 Uhr