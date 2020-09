Stand: 16.09.2020 12:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Seelze: Polizei stoppt betrunkenen Hobby-Kapitän

Die Wasserschutzpolizei hat im Yachthafen einen betrunkenen Hobby-Kapitän gestoppt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, weil er beobachtet hatte, dass der 56-Jährige sein Schlauchboot im offensichtlich angetrunkenen Zustand steuerte. Gemeinsam mit drei Begleitern habe er während der Fahrt Alkohol getrunken, auch das Anlegen an einem Steg im Yachthafen Seelze habe nach Zeugenaussagen erst im zweiten Anlauf geklappt, so ein Polizeisprecher. Die alarmierte Polizei traf die Männer in einem nahegelegenen Restaurant an - der Atemalkoholtest des mutmaßlichen Bootsführers ergab 3,39 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr ermittelt.

