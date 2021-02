Stand: 01.02.2021 08:29 Uhr Seelze: Mehrere Menschen bei Brand leicht verletzt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Seelze in der Region Hannover sind am Sonntag vier Menschen leicht verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Brand war in einer Wohnung in der dritten Etage ausgebrochen. Zeugen berichteten von einem lauten Knall. Das Feuer griff auf eine Nachbarwohnung über und bedrohte auch angrenzende Häuser. Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz und mit Hilfe von zwei Drehleitern. Wegen der Minustemperaturen froren Schläuche ein. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.02.2021 | 07:30 Uhr