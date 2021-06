Stand: 29.06.2021 19:14 Uhr Seelze: 600 Verdachtspunkte bei Blindgänger-Suche

In Seelze-Süd (Region Hannover) untersuchen in diesen Tagen Experten ein Areal nach möglichen Blindgängern und anderen Sprengkörpern. Dort soll bald eine neue Grundschule entstehen. Laut Stadt gibt es mittlerweile mehr als 600 Verdachtspunkte. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Experten fündig werden, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn (parteilos). Sollte ein größeres Kampfmittel oder eine Fliegerbombe gefunden werden, müsste vermutlich am Sonntag evakuiert werden. Bis zu 8.000 Menschen könnten betroffen sein, so Schallhorn. Er hoffe, das nichts gefunden werde. Voraussichtlich am Freitagvormittag werden die Experten das Gebiet fertig untersucht haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.06.2021 | 15:00 Uhr