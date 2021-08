Stand: 18.08.2021 21:11 Uhr Seelze: 19-Jähriger durch Stiche lebensgefährlich verletzt

Bei einem eskalierten Streit in Seelze (Region Hannover) ist am Mittwoch ein 19-Jähriger durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der 18-jährige mutmaßliche Täter wurde gefasst und soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Laut Polizei hatte ein zufällig anwesender Zeuge nach dem Angriff die Rettungskräfte alarmiert. Das Opfer kam ins Krankenhaus und wurde notoperiert. Der 18-Jährige konnte zunächst flüchten. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem jungen Mann; auch die Bundespolizei war an der Suche beteiligt. Am Abend konnten die Beamten den Verdächtigen aus Neustadt am Rübenberge im Seelzer Stadtteil Letter festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt.

