Stand: 03.09.2020 13:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Seelze: 150 Schüler und 2 Lehrer in Quarantäne

Am Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze sind nach Angaben der Schule 150 Schülerinnen und Schüler unter Quarantäne. Wie die Region Hannover am Mittwochabend mitteilte, gibt es an der Schule einen bestätigten Coronavirus-Fall im 9. Jahrgang. Das Gesundheitsamt habe deshalb entschieden, alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe sowie zwei Lehrkräfte in Quarantäne zu schicken. Alle Betroffenen würden nun zweimal auf das Coronavirus getestet.

Alle im Jahrgang gelten als enge Kontaktpersonen

Das Amt folge den Empfehlungen des Landesgesundheitsamts: "Erkrankt ein Mitglied einer Kohorte, so gelten alle anderen Mitglieder derselben Kohorte als enge Kontaktpersonen der sogenannten Kategorie 1 und müssen 14 Tage in häusliche Quarantäne", so die Erläuterung in der Mitteilung der Region. Die Einteilung von Kohorten erfolge durch die Schulen. "Auch nach Gesprächen mit der Schule war keine engere Eingrenzung der Kontaktpersonen möglich, sodass hier keine alternative Handlungsmöglichkeit für das Gesundheitsamt bestand", hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.09.2020 | 06:30 Uhr