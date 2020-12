Stand: 10.12.2020 11:53 Uhr Section Control: Pistorius für weitere Streckenradar-Anlagen

Gut ein Jahr nach Inbetriebnahme des bundesweit ersten Streckenradars Section Control zur Geschwindigkeitskontrolle in der Region Hannover will das Land Niedersachsen den Einsatz an weiteren Strecken prüfen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) spricht von einer der innovativsten Verkehrsüberwachungstechniken. Er würde sich freuen, wenn auch andere Bundesländer das Radar auf unfallbelasteten Strecken einsetzten, so der Minister. Die Anlage an der Bundesstraße 6 bei Laatzen misst das Tempo nicht an einer einzelnen Stelle. Stattdessen wird es auf einem gut zwei Kilometer langen Abschnitt ermittelt.

