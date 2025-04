Stand: 15.04.2025 07:25 Uhr Sechs Verletzte in Söhlde: Fahranfänger missachtet Vorfahrt

Bei einem Verkehrsunfall in Söhlde im Landkreis Hildesheim sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Zwei von ihnen mussten nach Polizeiangaben im Krankenhaus behandelt werden. Demnach hatte ein 18-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung in Söhlde einem von rechts kommenden Wagen die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall wurden neben dem jungen Fahrer auch vier weitere Autoinsassen und der 66-jährige Fahrer des anderen Wagens verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

