Stand: 15.12.2022 08:47 Uhr Sechs Millionen Euro Zuschuss für das neue Fössebad

Das Fössebad in Hannover erhält für den geplanten Neubau von Schwimmhalle und Freibad sechs Millionen Euro Zuschuss vom Bund. Das Geld kommt nach Informationen der Landeshauptstadt aus einem speziellen Förderprogramm der Bundesregierung, das der Haushaltsausschuss des Bundestages am Mittwoch freigegeben hat. Insgesamt wird das Bauvorhaben im Stadtteil Limmer rund 31,4 Millionen Euro kosten. Das alte Fössebad ist momentan geschlossen, weil die Hallendecke beschädigt ist. Die Stadt Hannover will es aber reparieren lassen und im neuen Jahr zunächst wieder öffnen, bevor dann das neue Bad gebaut wird. Das soll 2027 fertig sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.12.2022 | 08:30 Uhr