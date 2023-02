Stand: 15.02.2023 22:06 Uhr Sechs Festnahmen: Schlag gegen mutmaßliche Drogenbande

Der Polizei Hannover und der Staatsanwaltschaft Hildesheim ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen eine mutmaßliche Drogenbande gelungen: Sechs Tatverdächtige zwischen 26 und 54 Jahren wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bereits Ende Januar hatten Ermittlerinnen und Ermittler bei einer Fahrzeugkontrolle in Hannover-Stöcken mehr als 100 Kilo Marihuana sichergestellt. Anfang Februar durchsuchten Polizistinnen und Polizisten über mehrere Stunden zehn Wohnhäuser in Hannover, Lehrte, Langenhagen, Garbsen, Celle und Nienburg sowie ein Café in der hannoverschen Innenstadt. Dabei hätten die Einsatzkräfte zahlreiche Handys und Computer sowie rund 14.500 Euro Bargeld beschlagnahmt. Die Ermittlungen laufen laut Polizei seit mehr als einem Jahr und dauern weiterhin an.

