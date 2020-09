Stand: 21.09.2020 15:17 Uhr

"Sea-Watch 4" sitzt fest: Kirche kritisiert Italien

Einen "unverantwortlichen Akt der Willkür" nennt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die Festsetzung des zivilen Rettungsschiffs "Sea-Watch 4" durch die italienischen Behörden im Hafen von Palermo. Der Ratsvorsitzende, Heinrich Bedford-Strohm, forderte diese am Montag am EKD-Sitz in Hannover auf: "Lasst die Schiffe frei!" Mit der "Sea-Watch 4" werde bereits das fünfte zivile Seenotrettungsschiff in fünf Monaten blockiert.

Videos 3 Min "Sea-Watch 4": Seenotrettung im Namen der Kirche Das ehemalige Forschungsschiff "Poseidon" soll als "Sea-Watch 4" im Auftrag der evangelischen Kirche Flüchtlinge aus Seenot retten. Doch wegen Corona liegt es noch im Hafen. 3 Min

Behörden kritisieren zu viele Rettungswesten an Bord

Einer der Vorwürfe sei, dass zu viele Rettungswesten an Bord seien. "Unter dem Vorwand der Schiffssicherheit soll ganz offensichtlich die Rettung von Menschen aus Seenot verhindert werden", betonte Bedford-Strohm. Wer Seenotrettung behindere, nehme "billigend in Kauf, dass Menschen ertrinken".

"United4Rescue" ersteigert Schiff für Seenot-Einsatz

Das Rettungsschiff war im Januar vom Bündnis "United4Rescue" mit Spendengeldern ersteigert worden. Ausgangspunkt für die Gründung des Bündnisses war eine auf dem Evangelischen Kirchentag 2019 verabschiedete Resolution. Die "Sea-Watch 4" lief Mitte August zu ihrem ersten Einsatz aus und hat seitdem nach EKD-Angaben 353 Menschen aus Seenot gerettet.

